ЮАР считает, что слова Трампа о "гадюшниках" не повлияют на торговлю

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Южно-Африканская Республика считает, что заявление президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках" не повлияет на торговые отношения двух стран, заявил в интервью РИА Новости министр торговли и индустрии ЮАР Роб Дэвис.

"Я думаю, это неудачное и неосведомленное замечание об африканском континенте. Африканский континент возмущен этим", — сказал Дэвис.

Министр отметил, что высказывание Трампа не должно отразиться на торговых отношениях двух стран.

"Я надеюсь, что не повлияет. В южноафриканскую экономику так или иначе вовлечены 600 американских компаний. У них неплохой опыт в ЮАР, и я не думаю, что они использовали бы подобное высказывание для описания нашей страны", — сказал он.