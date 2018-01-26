Представительство ДНР во Франции обзавелось сайтом

ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции обзавелся собственным сайтом в сети Интернет, сообщил РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.

"Сайт является продолжением нашей работы как представительства ДНР во Франции. В современном мире важно присутствовать и в Интернете. Французы не знают, что происходит в этой республике, пусть даже непризнанной, но существующей. На нашем сайте они могут почерпнуть необходимую информацию — от того, кто является главой ДНР и вплоть до того, что нужно сделать, чтобы туда поехать", — сказал Файяр.

Сайт выполнен на двух языках — французском и русском. Он содержит информацию об устройстве ДНР и о работе представительства. Также на сайте можно найти информацию о СМИ республики. С интернет-странички можно попасть на YouTube-канал представительства, где размещены сюжеты о жизни республики, сопровождающиеся французскими субтитрами.

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября. В МИД Франции заявляли, что представительство зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.

В конце декабря 2017 года Файяр сообщил РИА Новости, что получил повестку в суд Экс-ан-Прованса, который рассмотрит дело о закрытии представительства. Слушания должны были состояться в январе 2018 года, однако их перенесли на март.