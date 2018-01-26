СМИ сообщили о погибших при взрыве на юге Афганистана

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и 10 пострадали при взрыве на юге Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на службу безопасности Кандагара.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в пятницу вечером в городе Кандагар. Взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Среди погибших двое полицейских.

Других подробностей пока не поступало. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.