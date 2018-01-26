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Виктор Бут впервые за шесть лет может встретиться с семьей

17:2426.01.2018
(обновлено: 17:25 26.01.2018)
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© AFP 2018 / Christophe Archambault Виктор Бут. Архивное фотоВиктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Christophe Archambault 

БАНГКОК, 26 янв – РИА Новости, Евгений Беленький. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, этим летом может встретиться с родными впервые за шесть лет, сообщила РИА Новости в пятницу по телефону супруга россиянина Алла Бут.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfauri
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"Мы, наконец, начали готовиться к поездке в США, чтобы увидеться с Виктором. Мы собираемся ехать втроем: мама Виктора, я и дочь. Нам не удавалось это в течение шести лет, прежде всего из-за того, что все финансовые ресурсы использовались исключительно на оплату работы адвокатов в Америке, пока была возможность предпринимать какие-то юридические шаги для его освобождения", — сообщила агентству Алла Бут.

"Мы глубоко благодарны всем фондам, общественным организациям и гражданам России, которые перечисляли деньги в фонд "Дорога домой". Но все эти средства были использованы на работу защиты Виктора в США при подаче апелляции, а затем при попытке пересмотра его дела, так что денег на поездку мы никак набрать не могли", — пояснила она.

На сегодня, продолжила Алла Бут, все юридические возможности в рамках американского законодательства в деле ее мужа исчерпаны, и поездка, которую откладывали столько лет, становится приоритетом.

"Мы сейчас мобилизуем все ресурсы, чтобы эта поездка состоялась. Ехать придется не менее чем на месяц, потому что визиты в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, где содержится Виктор, разрешены только по выходным дням, и мы, если получим на это разрешение, сможем увидеться с ним три или четыре раза за месяц пребывания в США", — пояснила супруга россиянина.

"Кроме того, тюрьма находится в городке Мэрион, на юге штата Иллинойс, и туда будет не так-то просто добраться, особенно для мамы Виктора, ей в этом году исполнилось 80 лет. Так что мы будем использовать все шансы для того, чтобы увидеться с Виктором несколько раз, а не только один", — сказала Бут.

Она сообщила, что заявлений на американские визы члены семьи Виктора Бута в посольство США в Москве пока не подавали.

"Мы не знаем, как отреагирует на нас в этот раз посольство США, но надеемся на помощь МИД России и посольства России в Вашингтоне", — сказала Бут.

Для семьи Бута, как и для самого россиянина, эта поездка чрезвычайно важна: Виктор не видел жену и дочь уже шесть лет, а мать – более семи лет, напомнила Алла Бут.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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"Все эти годы мы общаемся по телефону, и эти телефонные разговоры – большая поддержка как для Виктора, так и для нас. Но возможность увидеть его, конечно, все это перевешивает", — продолжила она.

"Сейчас совершенно непонятно, когда увенчаются успехом дипломатические усилия, предпринимаемые для освобождения Виктора из американской тюрьмы. А для нас наступил момент, когда нельзя откладывать поездку. Мама Виктора, ей уже 80, и со здоровьем у нее далеко не все в порядке – вообще боится, что может его не дождаться, и поэтому она готова лететь 12 часов в самолете в Америку, а потом добираться "на перекладных" до тюрьмы, чтобы увидеться с сыном. У нашей дочери, Лизы, за те же шесть лет вся юность прошла без отца. Нам очень нужно увидеть его, и для самого Виктора наша встреча будет сильнейшей поддержкой, а ему сейчас такая поддержка просто необходима. Даже самые железные люди не могут вечно терпеть разлуку с близкими", — сказала Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Billy Bones
надо было посылать Альфу в бангкок в восьмом году. и не жалеть патронов, чтоб до сих пор, всем таиландом под себя ссались
17:30
26.01.2018
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Zhanna Nagornaya
это очень хорошо. Передушить бы этих сующих везде свой нос американцев.. Или придушить хоть слегка, уродов долбаных
17:34
26.01.2018
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