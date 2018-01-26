Трамп гордится тем, что США возглавили кампанию по давлению на КНДР

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (101)

Президент США Дональд Трамп во время экономического форума в Давосе

Президент США Дональд Трамп во время экономического форума в Давосе

ДАВОС (Швейцария), 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация гордится тем, что возглавила кампанию по максимальному давлению на КНДР.

"Моя администрация гордится тем, что возглавила историческую кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР) в СБ ООН и по всему миру, которая объединит все цивилизованные нации для денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Вашингтон "продолжит призывать партнеров противостоять поддержке Ираном террористов и заблокировать путь Ирана к ядерному оружию".