Трамп считает, что при Хиллари Клинтон рынки США упали бы на 50%

ДАВОС (Швейцария), 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы к власти в 2016 году пришли его политические соперники, фондовые рынки страны упали бы на 50%, а не выросли на такое значение, как это происходит сейчас.

"Фондовый рынок вырос почти на 50%. И я скажу это с большой уверенностью, что если бы противоборствующая сторона выиграла (президентские выборы — ред.), на мой взгляд, то, поскольку они добавили бы дополнительное регулирование к уже огромным правилам, которые у нас есть, я думаю, что рынки бы упали где-то от 25 до 50%, вместо того, чтобы вырасти почти на 50%", — сказал Трамп на встрече с президентом Швейцарии Аланом Берсетом на полях форума в Давосе.

На президентских выборах в 2016 году главным противником Трампа была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.