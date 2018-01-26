США против того, чтобы одни страны наживались за счет других, заявил Трамп

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты выступают за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на международном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не можем иметь свободную и честную торговлю, если некоторые страны эксплуатируют систему (мировой торговли — ред.) за счет остальных. Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в конечном счете несправедливая торговля подрывает нас всех", — заявил Трамп.

"США больше не будут закрывать глаза на несправедливые практики в мировой торговле, включая массовое воровство интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственную плановую экономику", — отметил он.