СМИ сообщили о стрельбе в офисном центре в Риге

РИГА, 26 янв — РИА Новости. Один человек погиб в результате неумелого обращения с оружием в одном из офисных центров в Риге, сообщила порталу LSM.lv представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

В службе неотложной медицинской помощи сообщили, что получили вызов в один из офисных центров на улице Мукусалас в Риге. В службе сообщили о том, что один человек получил тяжелые травмы. Его пытались спасти, но он умер в машине скорой помощи.

По предварительным данным, мужчина, неумело обращаясь с оружием, ранил другого человека. Подозреваемый уже задержан.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Начат уголовный процесс.