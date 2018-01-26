Эксперт объяснил, почему выросло число жалоб против России в ЕСПЧ

СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. В 2017 году впервые за несколько лет возросло число жалоб против РФ в ЕСПЧ, но поводов для беспокойства нет, поскольку для этого есть простые технические объяснения, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Накануне Страсбургский суд огласил статистику по решениям и нарушениям Европейской конвенции по правам человека.

"Статистика рассмотрения дел в ЕСПЧ в прошедшем году показала, что сбываются прогнозы, сделанные нами полтора года назад на основе анализа текущей ситуации в вопросах функционирования страсбургского механизма защиты прав и свобод человека… Количество жалоб, поданных против Российской Федерации и находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ, впервые за последние годы существенно возросло", — заявил Берестнев, комментируя обнародованные данные.

Он отметил, что в 2014-2016 годах число жалоб против РФ последовательно снижалось, что дало основание говорить об "улучшении ситуации с правами человека в России". В 2017 году, наоборот, значительно увеличилось число и коммуницированных дел (более 3 тысяч к концу года), и постановлений по существу (более 300).

"Однако, как представляется, все эти тренды следует воспринимать совершенно спокойно, поскольку им есть простые и "технические" объяснения. Несколько лет назад по просьбе ЕСПЧ, "тонувшего" в нерассмотренных делах, российский Минюст направил в Страсбург группу из 20 юристов в помощь секретариату Суда. В значительной степени их усилиями было подготовлено несколько десятков тысяч решений о признании явно необоснованных жалоб неприемлемыми для рассмотрения по существу", — пояснил Берестнев.

По его словам, в результате этой работы ЕСПЧ высвободил ресурсы для работы с делами, которые имеют реальную судебную перспективу, что привело к резкому росту числа коммуницированных дел, а затем и постановлений по существу жалоб. "То есть российские власти сами помогли Суду увеличить свои объемы рассмотренных "тяжелых", обоснованных дел", — добавил эксперт.

Это, по мнению Берестнева, "косвенно подтверждается и другой тенденцией российской практики ЕСПЧ последних лет — серьезным ростом количества дел, прекращенных производством в связи с направлением властями РФ так называемой "односторонней декларации". "По сути это разновидность мирового соглашения, которое заключается на условиях властей, которые, признавая факт имевшегося нарушения Конвенции, предлагают заявителю некоторую денежную компенсацию", — пояснил он.

Такое решение, по словам эксперта, выгоднее, поскольку сумма компенсаций оказывается меньше, чем по постановлениям ЕСПЧ, снижаются издержки, а также количество "проигрышных постановлений по существу, создающих прецедентную основу для других последующих жалоб". "Это выгодно и заявителям — они гарантированно получают возмещение за свои нарушенные права, это выгодно Суду — он прекращает производство по такому делу (за редкими исключениями) и снижает нагрузку на себя", — полагает Берестнев.

Он подчеркнул, что рост числа коммуникаций и постановлений отражает волатильность страсбургского процесса, он был ожидаем и ничего негативного в нем нет. Снижение этих показателей, по его словам, вновь начнется через 2-3 года.

Возвращаясь к теме общего числа жалоб, поданных против РФ, Берестнев отметил, что "оно, как и его изменение в сторону уменьшения или увеличения, практически никак не отражает степень защищенности прав человека как в нашей стране, так и в любой другой стране Совета Европы". "Дело в том, что активность в подаче жалоб, которая за последние годы была сильно усложнена и заформализирована Судом, практически полностью зависит от мобилизованности адвокатского и правозащитного сообщества", — заявил он, отметив, что в отношении РФ в производстве ЕСПЧ идут "рутинные" процессы.

"Как и большинство других стран, мы находимся в рамках нормального процесса взаимодействия с ЕСПЧ, несмотря на турбулентности, которые происходили по нескольким отдельным делам в 2016-2017 годах", — заключил Берестнев.