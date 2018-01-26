СМИ: Google и Twitter не нашли фактов вмешательства РФ в выборы в США

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Компании Google и Twitter не обнаружили никаких свидетельств российского вмешательства в американские выборы через их сервисы, пишет издание Politico.

Об отсутствии иностранного следа говорится в ответах корпораций на запрос спецкомитета Сената по разведке. Речь идет о прошлогоднем голосовании: в 2017 году жители Нью-Джерси и Виргинии выбирали губернаторов.

Как заявил старший вице-президент Google Кент Уолкер, несмотря на то, что в компании не обнаружили никаких злоупотреблений, специалисты продолжат разрабатывать инструменты для противодействия подобным угрозам.

Запросы были направлены в Google, Twitter и Facebook в рамках расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в ноябре 2016 года.

Ранее в Twitter заявили, что не располагают доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit.

На Западе Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборы в разных странах — США, Германии, Франции и других. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, отмечая, что они абсолютно голословны, и никаких фактов, подтверждающих их, нет.