ЕС раскритиковал Венесуэлу за объявления посла Испании персоной нон грата

БРЮССЕЛЬ, 26 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз решительно осуждает решение властей Венесуэлы об объявлении посла Испании в стране персоной нон грата и призывает отменить его, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.

Правительство Венесуэлы в четверг объявило посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персоной нон грата в связи с "агрессией" и "вмешательством во внутренние дела". В среду глава МИД Хорхе Арреаса сообщил об отзыве посла Венесуэлы в Испании из-за "колониальной агрессии правительства Королевства Испании".

"ЕС решительно осуждает решение венесуэльских властей объявить посла Испании в Каракасе персоной нон грата. Мы выражаем полную солидарность с Испанией и призываем отменить это решение, поскольку оно противоречит необходимости сохранения дипломатических каналов открытыми", — сказала Рэй журналистам.

Она напомнила, что "решения, принятые ЕС по международным вопросам, принимаются единогласно всеми странами-членами".

Венесуэла объявила о своих решениях через несколько дней после того, как ЕС ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и Верховного суда, говорится в сообщении Совета ЕС.