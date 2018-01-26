Житель Китая не захотел покидать аэропорт в Токио и устроил драку

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Житель Китая устроил драку с сотрудниками международного аэропорта Нарита после того, как его пытались выгнать из здания до полуночи, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на посольство Китая в Токио.

Инцидент произошел в среду вечером после того, как из-за плохой погоды был отменен рейс в Шанхай и 175 пассажиров не смогли вылететь на родину. Международный аэропорт Нарита закрывается в полночь, в связи с чем пассажирам было предложено покинуть аэропорт и поселиться в ближайшем отеле за свой счет.

Как сообщает газета, авиакомпания не предусматривала покрытия подобных издержек, поэтому более 100 пассажиров отказались тратить дополнительные деньги на проживание в отеле и хотели остаться в аэропорту на ночь, в результате чего завязалась драка с сотрудниками аэропорта.

Сотрудники местной полиции задержали одного из китайцев. Сообщается, что сейчас он все еще находится под стражей. Остальные пассажиры рейса вылетели в Шанхай в пятницу утром.