Посол Швеции боится вмешательства Россия в выборы в стране

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Швеция надеется, что Россия не будет вмешиваться в предстоящие в этом году выборы в этой стране, заявил РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон, заметив, что опасения эти строятся на информации о якобы имевшем место воздействии РФ на итоги выборов в США и Франции.

Выборы в шведский риксдаг запланированы на сентябрь 2018 года.

"Это (опасения) строится на опыте. Всем известно, что Россия действовала и в выборах в США, и во Франции, и в других странах. Нас это беспокоит", — сказал он.

"Но мы надеемся, что этого не будет", — добавил посол.

Отвечая на вопрос, строятся ли опасения на тиражируемой информации о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента США, посол ответил утвердительно. "Я думаю, везде это воспринимается как очень хорошо установленная истина, хотя и отрицается здесь, в России".

В ответ на просьбу привести какие-то доказательства намерения РФ вмешаться в выборы в Швеции глава дипмиссии заявил: "Я не могу сказать, у меня лично нет сведений".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал смешными заявления о возможном вмешательстве РФ в выборы в Швеции.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.