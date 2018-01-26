В МИД объяснили, зачем Россия поставляет Мьянме оружие

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Поставки Мьянме российской военной продукции подчинены цели укрепления обороноспособности этой страны, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Поставки Мьянме российской продукции военного назначения подчинены цели укрепления обороноспособности этой страны. Увидеть связь между данной задачей и угрозой "еще больших страданий" мирного населения могут только имеющие очень "богатое" воображение коллеги из госдепартамента", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что "народы Юго-Восточной Азии вряд ли забыли потери и разрушения, причиненные американским оружием в ходе многочисленных войн, которые США вели в этом регионе в недавнем прошлом".

"Однако это не мешает Вашингтону сегодня продавать летальное вооружение странам ЮВА и наращивать свое военное присутствие в непосредственной близости от данного района мира", — отмечается в комментарии.

Ранее госдепартамент США заявил, что поставки российского оружия могут привести к усугублению ситуации в Мьянме, где продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа.