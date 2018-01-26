СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Ситуация с российской делегацией в ПАСЕ и вопрос взноса РФ в Совет Европы стали центральными темами завершающейся в пятницу зимней сессии Парламентской ассамблеи СЕ.

Делегационный вопрос



Хотя российская сторона в этом году, как и в 2017-2016 годах, участие в работе сессии не принимала, не направив необходимые аккредитационные документы, "российский вопрос" продолжал занимать умы европейских парламентариев.

В 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

Рабочая группа



Уже в прошлом году стало ясно, что требования и обвинения, звучавшие на каждой сессии в отсутствие России, ни к чему не приводят. Был предложен компромиссный вариант — рабочая группа по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ.

Основой для работы группы стала резолюция и доклад итальянского парламентария Микелле Николетти (с января этого года возглавившего ПАСЕ), которые и были приняты на осенней сессии Ассамблеи. В докладе он оценил ситуацию во всех странах Ассамблеи, включая Россию, в преддверии проведения саммита Совета Европы. Парламентарий предложил провести заседание совместной комиссии ПАСЕ и комитета министров Совета Европы для выработки общих мер по подготовке к саммиту, а также инициировать процедуру согласования правил, регулирующих участие и представительство государств в двух уставных органах Совета. При этом Николлети отметил важность того, чтобы "все государства-члены организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне".

В ходе этой зимней сессии и было проведено первое заседание группы, на котором также присутствовали российские представители — вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Несмотря на опасения и слухи о возможных скандалах и провокациях, в частности, со стороны Украины, а также усиление охраны у входа в зал, где проходила встреча, заседание прошло конструктивно. Сторонам удалось договориться о плане работы и выработать график встреч: следующая встреча состоится в Париже 16 марта.

И хотя стороны остались при своих позициях, ПАСЕ впервые с начала кризиса 2014 года удалось напомнить о себе, как о месте, где когда-то могли встретиться разные точки зрения.

Бюджетный вопрос



Правда, злые языки в Ассамблее поговаривают, что ПАСЕ "помогло собраться" решение России — одного из основных плательщиков — приостановить выплату части своего взноса за 2017 год в бюджет Совета Европы. Свою роль могло сыграть и решение Турции сократить свой взнос основного плательщика.

Для Совета Европы, куда входит Ассамблея, наступили непростые времена.

Парламентарии вопрос взносов России и Турции поднимали на протяжении практически всей зимней сессии. Каждому высокому гостю был задан вопрос: "Что делать в условиях финансового кризиса?". В ответ гости ПАСЕ призвали Москву и Анкару "рассмотреть возможность пересмотреть ранее принятые решения".

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, признав сложность ситуации, с трибуны Ассамблеи напомнил России о ее обязательствах и указал, что Москва должна в феврале заплатить взнос.

Дошло до того, что на ежегодной пресс-конференции Страсбургского суда, где обычно монотонно обсуждается количество решений, нарушений статей Европейской конвенции, секретарю-канцлеру ЕСПЧ Родерику Лиделлу был внезапно задан вопрос о том, как суд будет работать в условиях финансового кризиса. На что он признал, что в этом году Совет действительно не дополучил значительную сумму, но заверил, что это не отразится на юридическом процессе.

Это похоже на правду: по данным РИА Новости, Совет Европы намерен сделать содержание суда приоритетной статьей расходов. Правда, при этом в кулуарах Ассамблеи все чаще стали циркулировать слухи о сокращении 200 сотрудников секретариата Совета.

В любом случае, как сказал, РИА Новости один из парламентариев, "надо что то делать, говорить, встречаться, а то мы застыли, да и вообще, как мертвые, как не парламент".