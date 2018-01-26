Трамп назвал статью New York Times об увольнении Мюллера фейком

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал материал газеты New York Times о его приказе уволить спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера в июне 2017 года "фейковой новостью".

Ранее американское издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп приказал уволить Мюллера в июне 2017 года, но главный юрист Белого дома выступил против этого под угрозой отставки. О попытке Трампа уволить Мюллера стало известно впервые. Сам Мюллер узнал об этом в последние месяцы, когда его команда проводила интервью с нынешними и бывшими высокопоставленными представителями Белого дома.

"Фейковые новости, друзья, фейковые новости", — заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать материал газеты.

Президент США 25 января прибыл в Швейцарию, чтобы выступить с речью на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в Давосе с 23 по 26 января. Выступление американского президента состоится в пятницу, 26 января.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду утраты доверия. По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".