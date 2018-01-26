Басурин сообщил о погибших в ДНР за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Пять человек погибли, девять получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"От обстрелов украинских силовиков погиб один и ранения получили шесть мирных жителей… За прошедшую неделю при защите нашей республики от украинской агрессии погибли четверо, ранения получили трое военнослужащих, и один военнослужащий попал в плен", — сказал Басурин.

По его словам, повреждены восемь строений в городе Докучаевск, в том числе детский сад, и четыре — в населенном пункте Саханка.