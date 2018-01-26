Глава МВД Украины оценил уровень свободы слова в стране "на пять с плюсом"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил уровень свободы слова в стране "на пять с плюсом".

Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету 2018 года международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.

"Я бы оценил (свободу слова на Украине – ред.) на пять с плюсом, потому что есть свобода слова и не всегда есть ответственность", — сказал Аваков во время общения с журналистами в городе Хмельницкий, отвечая на вопрос о том, на сколько балов он бы оценил свободу слова на Украине по пятибалльной шкале.

Однако, по его словам, на Украине, как и по всему миру, есть проблема фейковых новостей.

"У нас есть старая советская привычка, которая есть у администраторов… попытаться влиять на СМИ, поддавливать их, корректировать. Но за эти годы, которые прошли, начиная с 2005 года, я думаю, что на Украине сложилась система, что свобода слова является ключевым приоритетом",- сказал Аваков.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД РФ также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Василия Муравицкого. Служба безопасности Украины задержала его в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.