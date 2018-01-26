В МИД уточнили число россиянок, задержанных на Филиппинах

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В МИД РФ сообщили, что 14 россиянок были задержаны на Филиппинах по обвинению в нарушении трудового законодательства, дипломаты работают над их возвращением на родину.

Ранее в СМИ появились сообщения, что власти Филиппин депортируют 19 россиянок по подозрению в проституции.

В российском министерстве подтвердили РИА Новости информацию о задержании граждан РФ, но в то же время подчеркнули, что в данном случае речь идет "исключительно о нарушении норм трудового законодательства, никаких других обвинений россиянкам не предъявлялось". Кроме того, в ведомстве уточнили количество задержанных: вопросы у филиппинских правоохранительных органов возникли в отношении 14 россиянок, остальные пятеро имеют гражданство Украины.

"По данным филиппинской стороны, прибывшие в страну по туристическим визам в период с июня 2017 года по январь сего года российские гражданки работали танцовщицами и не имели при себе разрешений на осуществление трудовой деятельности. В настоящее время девушки находятся в центре временного содержания нарушителей иммиграционного законодательства в Маниле", — пояснили в департаменте информации и печати МИД РФ.

В этой связи заведующий консульским отделом посольства России посетил задержанных 20 января, а 21 января "в МИД Филиппин была направлена нота с требованиями проверить правомерность действий местных властей в отношении граждан России, обеспечить их права и законные интересы, включая нормальные условия содержания под стражей".

"Посольство России в Маниле находится в постоянном контакте с задержанными, прорабатывается вопрос о скорейшем возвращении россиянок на родину. Информация об украинских девушках передана представителю почетного консула этой страны", — рассказали в российском МИД.