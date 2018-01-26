Посол Индии заявил, что страна намерена выполнять все соглашения с Россией

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нью-Дели продолжит выполнение всех соглашений с Москвой и не верит в многосторонние санкции, заявил посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"Что касается нас, то отношения с Россией очень важны для нас и мы развиваем их, основываясь на наших национальных интересах. Если нам нужно сотрудничать с Россией в разных сферах, если Индия подписала двусторонние международные соглашения, то мы продолжим работать над этими соглашениями", — заявил посол в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о том, повлияют ли возможные новые санкция США против России на взаимоотношения Москвы и Дели.

"Мы поддерживаем контакт с нашими российскими партнерами и делаем все, чтобы все соглашения были осуществлены. Я вам скажу, что это дело принципа. Поэтому Индия не верит в многосторонние санкции", — добавил дипломат.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о возможных новых санкциях будет опубликован 29 января.