Меркель заявила, что решительно настроена сформировать кабмин с СДПГ

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. 24 января 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. 24 января 2018

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в обозримом будущем решительно настроена сформировать правительство ФРГ в ходе коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

"Мы также обратим внимание на то, чтобы вести переговоры быстро. Я думаю, люди ожидают, что мы продвинемся в вопросе формирования правительства. И поэтому я настроена оптимистично и решительно, что мы должны достичь результата, и думаю, что нам по силам сделать это в обозримом будущем", — заявила Меркель перед началом переговоров в Берлине. Трансляцию выступления вело видеоагентство телеканала RT Ruptly

По словам Меркель, на зондирующих переговорах был создан "очень хороший каркас для того, чего мы хотим сейчас добиться на коалиционных переговорах".