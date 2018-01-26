В ДНР сообщили о поврежденных за время конфликта медучреждениях в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Сто двадцать медучреждений получили повреждения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов за время конфликта в Донбассе, сообщили в пятницу в Минздраве ДНР.

"Сто двадцать медицинских учреждений было повреждено в ДНР в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков за все время боевых действий. Следует отметить, что некоторые лечебные учреждения повторно подвергались обстрелам после их восстановления", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минздрава, наибольшее число повреждений зафиксировано в Донецке, где их получили 57 лечебных учреждений.

"Восстановление разрушенных объектов ведется в три этапа, согласно утвержденной главой ДНР Александром Захарченко программе восстановления Донбасса", — добавили в министерстве.