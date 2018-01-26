Госдума ратифицировала соглашение с Ираном о передаче осужденных

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума ратифицировала в соглашение между РФ и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.
Решение о ратификации документа было принято депутатами в ходе пленарного заседания в пятницу.
В соответствии с соглашением лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. При этом принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.
Принятие федерального закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ, отмечается в пояснительной записке.