На Украине уточнили число погибших при крушении вертолета Ми-8

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Кременчуге Полтавской области во время учебно-тренировочного полета, уточнили в пятницу в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Накануне местные СМИ сообщили, что вертолет врезался в телевизионную вышку и упал в городе Кременчуг в Полтавской области. По предварительной информации Госслужбы по ЧС, на борту вертолета, который упал в Кременчуге, находились три-четыре человека, все погибли.

Как сообщается на сайте Госслужбы по ЧС, в четверг вечером в Автозаводском районе Кременчуга "на открытой местности во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", возникший после этого пожар к ночи был ликвидирован.

"Вследствие ситуации погибли четыре члена экипажа", — говорится в сообщении ведомства.