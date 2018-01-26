Премьер Японии заявил о бесполезности диалога с КНДР

ТОКИО, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что по-прежнему считает диалог с КНДР бесполезным в условиях продолжения Пхеньяном ядерно-ракетной программы.

"Пока Северная Корея продолжает ядерно-ракетные разработки, диалог ради диалога не имеет смысла", — сказал Абэ на слушаниях в японском парламенте.

Как сообщалось ранее, 9 января представители правительств КНДР и Республики Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане и возобновлении диалога. В том числе восстановлена горячая линия между военными по предотвращению вооруженных инцидентов в Желтом море, где проходит спорная разграничительная линия между двумя корейскими государствами.