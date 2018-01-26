Чешские спецслужбы подтвердили невмешательство зарубежных разведок в выборы

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Все чешские спецслужбы еще раз подтвердили, что не имеют никаких данных о возможном вмешательстве иностранных разведок в парламентские выборы в республике в октябре 2017 года, заявил глава страны Милош Земан в рамках дискуссии на государственном ТВ с другим кандидатом в президенты, экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем.

Во вторник, во время предыдущей дискуссии двух кандидатов в президенты, Драгош в очередной раз заявил, что якобы российская разведка оказала влияние на октябрьские выборы в парламент Чехии и может оказать влияние на нынешние президентские выборы, второй тур которых состоится 26-27 января.

"После подобного заявления господина Драгоша я попросил завотделом по вопросам безопасности Пражского града опросить об этом руководителей чешских спецслужб – гражданской контрразведки, военной разведки и военной контрразведки. И все три руководителя опровергли утверждение о том, что чужие разведки оказали влияние на наши парламентские выборы", — сказал Земан.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президентские выборы в Чехии состоятся 12-13 января 2018 года, для участия в них зарегистрированы девять кандидатов. Согласно последнему опросу общественного мнения, состоявшемуся в середине ноября, наибольшие шансы на избрание главой республики имеют нынешний президент Милош Земан, за которого готовы проголосовать 45% опрошенных, и экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, которого поддерживают 40% респондентов.