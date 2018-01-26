Чешские спецслужбы подтвердили невмешательство зарубежных разведок в выборы

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Все чешские спецслужбы еще раз подтвердили, что не имеют никаких данных о возможном вмешательстве иностранных разведок в парламентские выборы в республике в октябре 2017 года, заявил глава страны Милош Земан в рамках дискуссии на государственном ТВ с другим кандидатом в президенты, экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем.
"После подобного заявления господина Драгоша я попросил завотделом по вопросам безопасности Пражского града опросить об этом руководителей чешских спецслужб – гражданской контрразведки, военной разведки и военной контрразведки. И все три руководителя опровергли утверждение о том, что чужие разведки оказали влияние на наши парламентские выборы", — сказал Земан.
Президентские выборы в Чехии состоятся 12-13 января 2018 года, для участия в них зарегистрированы девять кандидатов. Согласно последнему опросу общественного мнения, состоявшемуся в середине ноября, наибольшие шансы на избрание главой республики имеют нынешний президент Милош Земан, за которого готовы проголосовать 45% опрошенных, и экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, которого поддерживают 40% респондентов.