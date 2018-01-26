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"Избиратели — не бараны". Как западные СМИ атакуют чешского президента

08:0026.01.2018
(обновлено: 08:09 26.01.2018)
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© REUTERS / David W CernyРазрисованный предвыборный плакат Милоша Земана на улице в ПрагеРазрисованный предвыборный плакат Милоша Земана на улице в Праге
© REUTERS / David W Cerny

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. В Чехии второй тур президентских выборов. Многие западные СМИ описывают их как борьбу "популиста и радикала" Милоша Земана — действующего главы государства — и либерального еврооптимиста Иржи Драгоша. Говорят, что общество расколото. На самом деле чехи давно сделали выбор. Все избиратели солидарны в одном: жить в Европе, но не позволять евробюрократам навязывать стране свою волю.

"Унизить в глазах общественности"

В первом туре действующий президент Чехии Милош Земан набрал 38,65% голосов избирателей, опередив всех своих конкурентов. Его основной соперник, бывший глава Академии наук страны Иржи Драгош получил 26,56%. Остальные семь кандидатов довольствовались результатами от полпроцента до десяти процентов. Явка превысила 60%.

Финалистам нужны голоса, отданные в первом туре за сошедших с дистанции претендентов. В этом отношении прогнозы для Земана скорее тревожные. Ведь Драгош и остальные участники выборов свою предвыборную кампанию строили на оппонировании действующему чешскому президенту. Проигравшие призвали своих избирателей поддержать соперника Земана.

Именно эта общая повестка — против Земана — и объединяла всех этих кандидатов. В остальном, как признавали даже критиковавшие действующего президента СМИ, претенденты на высший пост в стране были невыразительны и не отличались большой оригинальностью.

Глава Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Земан высмеял заявление о "российском вмешательстве" в чешские выборы

В медиа по поводу предпочтений чехов сложился следующий стереотип: молодые, прогрессивные, живущие в городе — преимущественно против Земана, пожилые, неграмотные и непросвещенные — за. Немецкие СМИ описали сторонников Земана как "живущих в сельской местности любителей крепкого алкоголя и крепких сигарет". Среди такой аудитории и "находят поддержку ксенофобские и реакционные высказывания действующего президента", довершали картину журналисты. А за слова о том, что воссоединение Крыма и России — свершившийся факт, хозяина Пражского Града назвали другом Кремля.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге

Бывший лидер чехословацкой "бархатной революции", диссидент, а затем словацкий премьер-министр Ян Чарногурский считает, что СМИ специально представляют потенциальный электорат Земана малообразованным. "Это обыкновенный метод либеральный прессы, которая хочет своих противников унизить в глазах общественности, показать, что де их поддерживают люди низкого образовательного уровня, люди, живущие в деревнях. Хотя такое сравнение игнорирует равные гражданские права всех избирателей", — уверен Чарногурский.

Памятник маршалу Коневу в Праге
© Фото : предоставлено Наталией Коневой
Аналитик: Чехия – не русофобская страна

Вместе с тем противники действующего президента признавали, что Земан действует тактически успешно. Так, он надежно обеспечил себе внимание СМИ заявив, что не намерен искать расположения медиа. И действительно, сначала отказался от дебатов с соперниками. Им в эфирах пришлось оспаривать сделанные президентом хлесткие заявления по вопросу миграции и европейских ценностей.

Впрочем, перед вторым туром Земан показал, что главный политический принцип — все-таки стремление к победе, и вышел на публичную дискуссию со своим оппонентом. Драгош заявил, что в выборы вмешались российские спецслужбы. Земан ответил ему обвинением в оскорблении избирателей. По словам чешского президента, подобное предположение низводит избирателей до уровня манипулируемой толпы.

© AFP 2018 / Michal Cizek Бывший глава Академии наук страны Иржи Драгош и президент Чехии Милош Земан во время президентских дебатов на телевидении в Праге, Чехия. 23 января 2018 года
© AFP 2018 / Michal Cizek
Бывший глава Академии наук страны Иржи Драгош и президент Чехии Милош Земан во время президентских дебатов на телевидении в Праге, Чехия. 23 января 2018 года

Калейдоскоп партий

"Сейчас в Чехии уже слишком много агрессии. Общество раскололось на два лагеря, и все пытаются нанести ущерб другой стороне, не брезгуя даже недостойными методами, такими как клевета, фейковые новости и тому подобное", — характеризует ситуацию пражанка Мария.

Чехия — парламентская республика, и президент не имеет полноты власти. Почему же эти выборы так взволновали общество? В стране политический кризис. На парламентских выборах осенью 2017-го победила партия ANO ("Акция недовольных граждан") миллиардера Андрея Бабиша. Имевшие до этого большинство социал-демократы потерпели поражение. Но созданному по итогам выборов правительству пришлось уйти в отставку — Бабишу припомнили нецелевое использование гранта ЕС. Земан, который считается союзником миллиардера-лидера ANO, принял отставку кабинета министров, однако заявил, что даст Бабишу еще один шанс.

Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Земан опроверг утверждения о том, что он "толкал" Чехию на Восток

"Чехи в сложной ситуации. Сейчас фактически нет ни полноценно функционирующего президента, ни дееспособного правительства. Земан добился того, что его роль во внутренней и внешней политики превосходит формальные функции президента. А когда правительство страны буквально висит на волоске, выборы президента приобретают особое значение", — объясняет директор Института Восточной Европы Александр Погорельский.

Победа ANO на парламентских выборах — не единственный сюрприз. На арену большой политики вышли такие неформальные партии, как анархистские "Пираты" и правая антимигрантская "Свобода и прямая демократия". "Прямых демократов", борющихся против чужаков в Чехии, возглавляет… чешский японец Томио Окамура. Столь широкий политический спектр показывает: чехи хотят перемен. Но каких? Этого ни избиратели, ни политики пока еще не сформулировали.  

Избиратели и бараны

Такая неопределенность делает исход президентских выборов трудно предсказуемым. "Подсчеты, отдающие победу Драгошу, основаны на предположении, что избиратели, как бараны, пойдут за своими кандидатами. Составители этих прогнозов просто сложили число избирателей кандидатов, поддержавших Драгоша. Но при голосовании картина может быть другой", — предупреждает Погорельский.

Беженцы в Европе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Он считает, что поляризация общества в Чехии — временное явление. После выборов раскол между сторонниками и противниками Земана утратит остроту.

Противник действующего президента, житель Праги Зденек подтверждает, что у граждан с разными политическими предпочтениями больше того, что их объединяет, чем разделяет. В его характерную для оппонента Земана позицию в защиту европейских ценностей вплетается и скептицизм по отношению к ЕС. Идею единой Европы он поддерживает, но с оговорками. "Мы в основном за ЕС. За исключением введения евро, ограничений в пищевой промышленности, ну и некоторых других вещей. До тех пор пока это не ограничивает нашу культуру и то, что делает нас теми, кто мы есть, мы будем за евроинтеграцию", — подчеркивает он.

 

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