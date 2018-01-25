Трамп объяснил, почему собирается приостановить помощь ПНА

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Палестинской национальной автономии отнеслись к США с неуважением, и помощь ПНА будет приостановлена, пока они не начнут переговоры с Израилем.

"Они выказали к нам неуважение", — сказал Трамп на встрече в Давосе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Трампа, неуважение выразилось в том, что руководство ПНА не пожелало встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом после решения Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Трамп заявил, что палестинцы получают от США сотни миллионов долларов помощи. "Эти деньги не пойдут им, пока они не сядут за стол и не начнут переговоры", — заявил Трамп.