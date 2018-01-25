В Армении ищут браконьера, убившего краснокнижного безоарового козла

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники государственного природного заказника на юге Армении обратились в правоохранительные органы для поиска браконьера, убившего в среду занесенного в Красную книгу безоарового козла, сообщили в четверг в пресс-службе минохраны природы республики.

"Утром 24 января инспектор государственного природного заказника биосферного комплекса "Зангезур" сообщил руководству, что слышал звук выстрела близ населенного пункта Аджабадж. Сотрудники заказника, прочесав местность, обнаружили убитого безоарового козла, тушу которого не успели разделать", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что поиск браконьера результатов не дал. "О случившемся проинформированы правоохранительные органы", — добавили в ведомстве.

По данным экологов, благодаря защите включенных в Красную книгу животных популяция безоаровых козлов в Армении за десять лет выросла почти вдвое – с 1,5 тысячи до порядка трех тысяч.

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