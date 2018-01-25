В МИД отметили оживление политического диалога с Евросоюзом

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Москве констатируют оживление политического диалога с Евросоюзом, говорится в комментарии МИД РФ, посвященном внешнеполитическим итогам 2017 года.

"Во взаимодействии с Европейским союзом положительным итогом стало оживление политдиалога на высшем и высоком уровнях и отраслевого сотрудничества", — говорится в документе.

При этом, как указали в МИД РФ, контакты Москвы с Североатлантическим альянсом, проводящим конфронтационную линию в отношении России, не имели возможности для конструктивного развития.

"Площадка ОБСЕ энергично задействовалась для отстаивания российского взгляда на широкий круг общеевропейских проблем. Россия участвовала в работе органов Совета Европы. Поддерживались действия российских представителей в его Парламентской ассамблее по возвращению этого органа к здоровой форме работы без какой-либо дискриминации", говорится в комментарии.