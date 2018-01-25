Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича до 31 января

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 31 января в рассмотрении уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд объявляет перерыв до 10.00 (11.00 мск) 31 января", — сказал на заседании в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

На следующем судебном заседании суд продолжит допрос свидетелей. По словам прокурора по делу Руслана Кравченко, стороне обвинения осталось допросить около 15 свидетелей.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.