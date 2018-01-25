Охранник сообщил об обстреле машины кортежа Януковича в 2014 году

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Военнослужащий государственной охраны Украины Олесь Шаран, который обеспечивал безопасность экс-президента Виктора Януковича, заявил в киевском суде об обстреле одного из автомобилей президентского кортежа в 2014 году во время выезда из страны.

Ранее в четверг Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению Януковича в государственной измене. Янукович ранее сообщил, что по дороге из Киева в Харьков в феврале 2014 года его машину обстреляли из пневматического оружия. Он также заявлял, что переехал в Харьков из соображений безопасности. Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе допроса в суде заявил, что ему неизвестны факты обстрела машины бывшего главы государства.

"Один из охранников сообщил мне, что его машину обстреляли. Я подошел и увидел отверстие", — сказал Шаран.

По его словам, об обстрелянном автомобиле он узнал в Харькове, куда прилетел на самолете вместе с Януковичем из Киева. При этом он добавил, что не помнит, чтобы бывший президент когда-либо пользовался этим автомобилем, поэтому рассматривать этот инцидент как покушение на Януковича нельзя. Вместе с тем он сообщил, что ему неизвестно о какой-либо подготовке покушения на бывшего украинского лидера в 2014 году.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.