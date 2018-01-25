Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американка Бриттни Льюис заявила, что иллюзионист Дэвид Копперфильд домогался ее в 1988 году. Об этом пишет The Wrap.

Льюис принимала участие в конкурсе моделей в Японии, членом жюри которого был знаменитый фокусник. После возвращения в США 17-летняя девушка получила от Копперфильда приглашение на его шоу в другом городе, на что семья американки дала согласие.

Женщина рассказала, что иллюзионист представил ее команде. Она отметила, что чувствовала себя "польщенной", но ясно дала понять, что не ищет "романтических приключений".

После выступления Копперфильд пригласил модель в бар, где, по ее словам, подмешал ей что-то в напиток. "Я спросила: "Что ты делаешь?" Он ответил: "Я просто делюсь", — рассказала Льюис, подчеркнув, что сделала всего несколько глотков и потеряла сознание.

Все, что произошло позже, пострадавшая помнит смутно. По ее словам, она села в такси, после чего очнулась в своем номере и увидела мага, одетого в черный халат. "Я помню, что была без одежды. Он целовал мое лицо, затем начал спускаться ниже, и тут я снова потеряла сознание", — рассказала она. Как утверждает Льюис, утром Копперфильд зашел к ней и рассказал, что "ничего не было", так как она еще несовершеннолетняя.

Женщина добавила, что ее якобы заставили написать родителям письмо и сообщить, что с ней все хорошо.

В то же время Дэвид Копперфильд опубликовал в Twitter заявление, в котором выразил поддержку участникам движения #MeToo, которыми являются жертвы сексуального насилия. При этом он намекнул, что в прошлом был "ложно обвинен" в насилии, но его невиновность была доказана. Он призвал "всегда выслушивать" жертв, но относиться к информации с осторожностью и не торопиться осуждать человека.