В Kaspersky Lab назвали одну из самых обсуждаемых тем в Давосе

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. Одной из обсуждаемых тем на Всемирном экономическом форуме в Давосе стала "балканизация" (процесс, обратный глобализации), которая, в частности, плохо сказывается и на кибербезопасности, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент компании Антон Шингарев.
"Сейчас сложная геополитическая ситуация – многие страны находятся в трениях. Естественно, это влияет на бизнес. Сейчас в мире тренд на протекционизм, на защиту границ, поддержку собственных производителей. Столкновение больших сил всегда имеет побочные эффекты, и компании вроде нашей становятся косвенными жертвами (это хорошо видно из последних новостей)", — пояснил Шингарев.
45.2%Да, хакеры начинают действовать все изощреннее
21.3%Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров
33.5%Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (МИА "Россия сегодня") 1prime.ru.