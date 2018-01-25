В Kaspersky Lab назвали одну из самых обсуждаемых тем в Давосе

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. Одной из обсуждаемых тем на Всемирном экономическом форуме в Давосе стала "балканизация" (процесс, обратный глобализации), которая, в частности, плохо сказывается и на кибербезопасности, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент компании Антон Шингарев.

"Я бы не стал концентрироваться на России, скорее на общем тренде, о котором говорят на многих сессиях, в том числе по кибербезопасности. Я посещал два типа сессий: релевантные нам (кибербезопасность) и релевантные моей области работы (политика). На обеих сессиях говорят про фрагментацию. Это один из главных трендов всего форума", — заметил собеседник агентства.

"Сейчас сложная геополитическая ситуация – многие страны находятся в трениях. Естественно, это влияет на бизнес. Сейчас в мире тренд на протекционизм, на защиту границ, поддержку собственных производителей. Столкновение больших сил всегда имеет побочные эффекты, и компании вроде нашей становятся косвенными жертвами (это хорошо видно из последних новостей)", — пояснил Шингарев.

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"Киберпреступность и кибербезопасность не знают границ. Это удивительная зона, в которой все очень тесно переплетено. И фрагментация в этой поистине безграничной области очень плохо сказывается на безопасности компаний и пользователей, а также международного бизнеса. Многие страны становятся еще менее защищены, чем раньше…. В условиях так называемой "балканизации" это становится крайне тяжело (ловить преступников — ред.). В результате страдают банки и люди, а преступники, наоборот, богатеют", — отметил он.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (МИА "Россия сегодня") 1prime.ru.