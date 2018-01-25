В Кизляре вандалы осквернили мемориал памяти погибших в теракте в 1996 году

В Кизляре осквернили мемориал в честь погибших в теракте 9 января 1996 года от рук банды Радуева

В Кизляре осквернили мемориал в честь погибших в теракте 9 января 1996 года от рук банды Радуева

МАХАЧКАЛА, 25 янв — РИА Новости. Вандалы в дагестанском Кизляре осквернили мемориал памяти погибших при теракте, который произошел в январе 1996 года, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"Рано утром 25 января неизвестные злоумышленники осквернили памятник, установленный в честь жертв теракта 9 января 1996 года, совершенного террористами под предводительством Салмана Радуева", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что территорию вокруг памятника также обследовали на предмет наличия взрывчатых веществ. По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам замглавы администрации по безопасности Сергея Гончарова, этот и ряд других инцидентов дают основание полагать, что "деструктивные силы" пытаются дестабилизировать обстановку в республике и "показать, что якобы власть не в состоянии справляться со стоящими перед ней задачами".

"Мы можем сказать, что все попытки такого рода будут пресекаться в рамках закона", — подчеркнул Гончаров.

В Кизляре 9 января 1996 года произошел один из самых громких эпизодов первой чеченской войны. Тогда группа боевиков во главе с известными полевыми командирами Салманом Радуевым и Хункар-Пашой Исрапиловым атаковала город, захватила больницу и взяла в заложники тысячи человек.

Основным требованием захватчиков был вывод федеральных войск с территории Чечни. Позже боевики освободили заложников и через село Первомайское ушли обратно в Чечню. В результате нападения на Кизляр и Первомайское погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, несколько сотен человек получили ранения различной степени тяжести.