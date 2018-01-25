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Писатель Миропольский планирует новый визит в Молдавию

15:4625.01.2018
(обновлено: 16:36 25.01.2018)
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© Fotolia / lexander PetrariВорота Кишинева, Молдавия. Архивное фотоВорота Кишинева, Молдавия. Архивное фото
© Fotolia / lexander Petrari

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский писатель Дмитрий Миропольский, которого пограничная полиция Молдавии не пустила в страну, в будущем планирует вновь туда поехать. 

Когда именно это произойдет, он пока не знает. "Как позовут, так и соберусь", – сказал Миропольский РИА Новости по телефону.

Что произошло

Накануне молдавские пограничники отказали писателю во въезде, так как он якобы не подтвердил цель визита. Кроме того, в страну не пустили еще одного россиянина, заявили в пресс-службе пограничной полиции.

Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© Fotolia / apetrov89ru
В Молдавии объяснили, почему писателя Миропольского не пустили в страну
"В ходе проверки они сделали противоречивые заявления и не смогли предоставить документы, подтверждающие их слова", — пояснили в ведомстве.

Миропольский рассказал, что получил от пограничников стандартный протокол.

"Они мне выдали бумагу, некий протокол, правда, без моего участия составленный, в котором сказано, что я не подтвердил цель своего приезда. Стандартная формулировка", — сказал он, добавив, что уже вернулся из Кишинева в Санкт-Петербург.

Встреча с читателями

Миропольский — российский писатель и сценарист, автор сценариев к нескольким историко-приключенческим картинам, в том числе "Княжна Тараканова", "18-14". В столице Молдавии у него была запланирована встреча с читателями по поводу его книги "Тайна трех государей", которая стала одной из самых продаваемых в России в 2017 году.

Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
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Встречу пришлось провести в формате видеоконференции из аэропорта.

"Я по приглашению международного медиаклуба "Формат А3" уже в нескольких странах побывал — в Литве, Латвии, Эстонии. Одной из этих стран была Молдавия, однако ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии ничего подобного не было. Встречи с читателями прошли без проблем", — отметил писатель.

Не первый случай

В медиаклубе "Формат А3", который организовал поезду Миропольского, заявили, что все документы писателя были в порядке.

"У него были на руках распечатанные: наше приглашение, его согласие на это приглашение, бронь гостиницы, билеты туда и обратно, график его пребывания в Республике Молдова", — рассказала исполнительный директор клуба Марина Сафронова.

Флаги Молдавии в Кишиневе. архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Она добавила, что это не первый случай с гостями "Формата А3" — в ноябре с той же формулировкой в Молдавию не пустили сценариста и режиссера Алексея Самолетова, а также ее саму.

Исполнительный директор подчеркнула, что медиаклуб — это культурологическая организация, которая не ведет никакой жесткой политической линии. При этом Сафронова не исключила, что молдавские власти все же могут рассматривать "Формат А3" как пророссийскую организацию. "Было бы странно от этого отнекиваться, если учесть, что большая часть наших спикеров россияне, которые ездят по нашему приглашению в разные страны СНГ", — заметила она.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии дал интервью Зейналовой в Кишиневе
Отказ во въезде Миропольскому она назвала "очередной нелепой попыткой рассорить наши народы, напакостить нашим отношениям".

"В Молдавии в элите есть определенный тренд, направленный на то, чтобы рассорить две братских страны", — сказала Сафронова.

Власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским гражданам, в том числе многим журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. На прошлой неделе в страну не пустили журналистку НТВ Ираду Зейналову. Обычно в таких случаях пограничная служба обосновывает отказ именно невозможностью подтвердить цель визита.

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