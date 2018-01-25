"Касперский" ожидает отмены запрета на ПО компании в госучреждениях США

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" уверена, что американский суд удовлетворит ее заявление об отмене решения властей США на запрет использования продукции компании в госорганах, заявил в интервью РИА Новости вице-президент компании по связям с государственными органами Антон Шингарев.

"На прошлой неделе суд опубликовал наше заявление. Других новостей пока нет. Но я считаю, что мы выиграем. Наши права были нарушены. Мы пошли в суд, потому что уверены в победе", — сказал он.

"Мы ни в коем случае не собираемся уходить из США, будем там оставаться и работать еще больше. Для "Лаборатории Касперского" США – важнейший рынок, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, а также ритейла (B2C). В прошлом году мы запустили глобальную инициативу по информационной открытости. Мы верим, что она, в том числе, поможет нам доказать, что все обвинения необоснованны", — добавил Шингарев.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США. Компания указала на отсутствие доказательств и возможности выразить свою позицию. Приказ министерства нанес значительный ущерб как репутации "Лаборатории Касперского", так и ее бизнесу на американском рынке, считают в компании. Так, по данным компании, после запрета ее продукции в четвертом квартале 2017 года продажи в США упали на 61% в годовом выражении, а во второй половине 2017 — на 50% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

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