Мэй планирует обсудить с Трампом КНДР, Сирию и Иран

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (72)

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в интервью телерадиокорпорации Би-би-си, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Давосе в Швейцарии "целый ряд" внешнеполитических вопросов, связанных с Сирией, КНДР и Ираном.

"Мы обсудим с Трампом целый ряд внешнеполитических аспектов, по которым мы разделяем общие вызовы и над которыми работаем совместно", — заявила Мэй.

Мэй добавила, что отношения между Британией и США остаются такими же крепкими, как и раньше. Она отметила, что визит Трампа в Британию произойдет "в надлежащий срок".

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.