КИШИНЕВ, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что сожалеет о принятии Госдумой Российской Федерации заявления депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в республике.

Госдума РФ приняла данное заявление депутатов в среду. Документ был внесен в нижнюю палату парламента на прошлой неделе в связи с запретом трансляции новостных программ из России в Молдавии. Согласно тексту документа, в Госдуме запрет считают нарушением общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющим права значительной части молдаван, и расценивают такие действия как "очередной антироссийский акт". Депутаты также призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдавии закону. Кроме того, парламентарии рекомендовали правительству России разработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдавии других способов получения доступа к российским новостным телепередачам.

"Сожалею, что была принята декларация Государственной думы Российской Федерации. Декларация, которая не будет способствовать улучшению отношений между Молдавией и Россией", — заявил Филип на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "закон об антипропаганде", утвержденный парламентом Молдавии, не направлен против России. "Республика обязана обезопасить и защитить свое информационное пространство, когда мы говорим о безопасности страны", — сказал он.

"Наряду с программами, которые показывают по российским каналам, есть еще и новостные блоки, политико-аналитические передачи. В рамках этих передач пытаются очернить Европейский союз, курс, который выбрала Молдавия", — утверждает Филип.

Как считает молдавский премьер, развлекательные программы привлекают больше зрителей, которые затем смотрят информационные блоки. "Мы не запретили российские каналы, как это был сделано в некоторых странах, а лишь новостные блоки и политико-аналитические передачи", — сказал он.

В Молдавии в феврале 2018 года вступит в силу раскритикованный президентом страны Игорем Додоном закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Согласно данным социологического опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдавии, большинство граждан республики против запрета в стране российских новостных и аналитических передач.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает дискриминацией и отходом от демократических норм решение Кишинева запретить в Молдавии трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач.