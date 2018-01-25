Президент Австрии надеется, что Россия пересмотрит решение о взносе в СЕ

СТРАСБУРГ, 25 янв — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен надеется, что Россия пересмотрит свое решение о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы.

"Я понимаю, что Совет Европы столкнулся с серьезными бюджетными проблемами: с одной стороны, это связано с тем, что все взносы в бюджет со стороны России приостановлены с июня 2017 года, с другой стороны, это связано с решением правительства Турции отказаться от статуса так называемого основного плательщика в бюджет Совета Европы. Это решение вступило в силу как раз в 2018 году", — сказал он, выступая в ПАСЕ в рамках зимней сессии.

Ван дер Беллен выразил надежду, что и РФ, и Турция пересмотрят свои решения. "Я надеюсь, что РФ в скорейшее время пересмотрит свое решение… Мне бы хотелось, чтобы удалось и с Турцией найти приемлемое решение", — добавил он.

Российская делегация в работе сессии, как и в предыдущие три года, участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.