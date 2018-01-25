Полпред ЛНР заявил, что западные санкции никак на нем не отразились

ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассказал в интервью РИА Новости, что введенные против него странами Запада санкции никак на нем не отразились, и никакого впечатления не произвели.

Министерство финансов США в декабре 2015 года ввело санкции против ряда руководителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в том числе Дейнего. Аналогичные меры в отношении него введены рядом других государств, присоединившихся к санкционной политике против РФ в связи с ситуацией на Украине.

"Мне это (нахождение под санкциями — ред.) абсолютно не мешает. Я не планировал ехать туда (в страны, которые ввели санкции — ред.), и собственно, никаким образом это на мне не отразилось. А что касается ареста активов… Если они что-то мне там решат подарить, через этот механизм, найдут какие-то фиктивные активы, ну что ж…" — заявил Дейнего.

Он отметил, что совершенно не опасается уголовного преследования со стороны стран, которые ввели санкции в его отношении. "Во-первых, я не собираюсь в эти государства, поэтому мне абсолютно все равно, что они там у себя решают. Во-вторых, что касается Украины, там в отношении меня уже открывали уголовное производство, сейчас оно приостановлено по какой-то причине. Опять-таки, меня не уведомили ни о том, что они его открыли, ни о том, что приостанавливали, я эти вещи узнаю от прессы", — сказал Дейнего.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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