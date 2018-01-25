В Китае произошло возгорание в пассажирском поезде

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Пассажиры высокоскоростного поезда были эвакуированы во время остановки на станции Динюань в восточной китайской провинции Аньхой после сильного возгорания в одном из вагонов, передает Центральное телевидение КНР.

По предварительным данным, всех пассажиров поезда G281, направлявшегося из города Циндао в Ханчжоу удалось оперативно вывести из состава, к настоящему моменту не сообщалось ни о погибших, ни о пострадавших.

Инцидент произошел в четверг в 11.53 по местному времени (6.53 мск). Причина возгорания пока неизвестна, правоохранительные органы начали расследование. Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неполадки в электрооборудовании во втором вагоне состава.

Инцидент привел к сбою работы одного из самых загруженных в Китае участков высокоскоростной железной дороги — из Пекина в Шанхай. В результате происшествия были отменены шесть поездов, направлявшиеся из Пекина в Шанхай, Нинбо и Ханчжоу. Железная дорога обязуется возместить пассажирам полную стоимость купленных на эти поезда билетов.