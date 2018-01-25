В Южной Корее несколько человек погибли при утечке газа на заводе

ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Утечка токсичного газа неизвестного происхождения произошла на заводе крупнейшего в Южной Корее производителя стали POSCO, погибли не менее четырех человек.

Агентство Ренхап со ссылкой на представителей местной полиции передает, что завод, где произошел инцидент, находится в южнокорейском городе Пхохан.

По предварительным данным, в помещении, где расположены устройства подачи дутья в доменные печи, произошел взрыв. Погибшие рабочие могли отравиться парами азота, не исключают сотрудники южнокорейских правоохранительных органов.

В настоящее время ведется расследование причин инцидента.