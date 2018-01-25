ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости, Светлана Задёра. Новые санкции США, под которые попали сотрудники консульств Северной Кореи в Приморье, не пугают и не мешают представителям дипломатической миссии, рассказал РИА Новости представитель генконсульства КНДР во Владивостоке.

Ранее США ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, которые включают санкции против 16 физических лиц, девяти юридических лиц и шести морских судов. Среди попавших под санкции — физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии. В список попал Ким Хоу Кху — вице-консул Северной Кореи в Находке, Панг Ванг Хоу — представитель Северной Кореи во Владивостоке, Рянг Тай Чхоул — в Тюмени.

"Собаки лают, караван идет. Наш высший руководитель Ким Чен Ын отметил, что в санкциях мы можем проживать 100 лет. Никакие санкции нам не мешают. Это самое главное. Мы заверяем, что победим. Пусть они включают кого хотят в список, но это нас не пугает", — рассказал собеседник.