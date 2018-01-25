США отрицают причастность к атаке на лагерь беженцев в пакистанском Курраме

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты отрицают причастность к атаке, совершенной накануне при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по лагерю афганских беженцев в области Куррам на западе Пакистана, говорится в распространенном в четверг сообщении посольства США в Исламабаде.
Ранее местные СМИ сообщали, что беспилотник, предположительно, принадлежащий США, нанес ракетный удар вблизи пакистанско-афганской границы. Первоначально СМИ сообщали, что там находилось укрытие боевиков, однако впоследствии МИД Пакистана заявил, что целью атаки беспилотника стал лагерь афганских беженцев. По последним данным, в результате воздушного рейда погибли два человека. Как отмечали СМИ, они подозревались в причастности к экстремистской группировке, ранее взявшей на себя ответственность за недавнее нападение на отель Intercontinental в Кабуле, жертвами которого, по последним данным, стали 43 человека.
Исламабад осудил эту атаку и заявил, что подобные односторонние действия идут во вред сотрудничеству двух стран в сфере борьбы с терроризмом.