США отрицают причастность к атаке на лагерь беженцев в пакистанском Курраме

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты отрицают причастность к атаке, совершенной накануне при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по лагерю афганских беженцев в области Куррам на западе Пакистана, говорится в распространенном в четверг сообщении посольства США в Исламабаде.

"Вчерашнее заявление МИД Пакистана о том, что США якобы нанесли удар по лагерю афганских беженцев в Курраме, не соответствует действительности", — сказано в сообщении, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщали, что беспилотник, предположительно, принадлежащий США, нанес ракетный удар вблизи пакистанско-афганской границы. Первоначально СМИ сообщали, что там находилось укрытие боевиков, однако впоследствии МИД Пакистана заявил, что целью атаки беспилотника стал лагерь афганских беженцев. По последним данным, в результате воздушного рейда погибли два человека. Как отмечали СМИ, они подозревались в причастности к экстремистской группировке, ранее взявшей на себя ответственность за недавнее нападение на отель Intercontinental в Кабуле, жертвами которого, по последним данным, стали 43 человека.

Исламабад осудил эту атаку и заявил, что подобные односторонние действия идут во вред сотрудничеству двух стран в сфере борьбы с терроризмом.