В Таджикистане предложили ввести уголовное наказание за супружескую измену

ДУШАНБЕ, 25 янв — РИА Новости. В Таджикистане рассмотрят вопрос о введении в стране уголовной ответственности за супружескую измену. Об этом, как сообщает Sputnik Таджикистан, на пресс-конференции заявил генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

Один из журналистов отметил, что в стране в последнее время все чаще происходят убийства на почве ревности, в связи с чем необходимо, по его мнению, ввести уголовное наказание за измену.

В начале октября сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали 56-летнего жителя села Чорбог по подозрению в убийстве.

Мужчина пришел на работу к своей бывшей супруге, 40-летней предпринимательнице. Из-за ревности он нанес ей 19 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

Еще ранее правоохранители задержали 51-летнего жителя города Турсунзаде по подозрению в убийстве.

Преступление было совершено 26 сентября, когда мужчина находился в нетрезвом состоянии в доме своей бывшей супруги, 50-летней местной жительницы.

Между ними возникла ссора. Подозреваемый ударил женщину ножом в живот и скрылся с места происшествия.

Все новости Таджикистана читайте на сайте Sputnik Таджикистан>>