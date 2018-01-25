В Таджикистане предложили ввести уголовное наказание за супружескую измену

ДУШАНБЕ, 25 янв — РИА Новости. В Таджикистане рассмотрят вопрос о введении в стране уголовной ответственности за супружескую измену. Об этом, как сообщает Sputnik Таджикистан, на пресс-конференции заявил генпрокурор республики Юсуф Рахмон.
В начале октября сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали 56-летнего жителя села Чорбог по подозрению в убийстве.
Мужчина пришел на работу к своей бывшей супруге, 40-летней предпринимательнице. Из-за ревности он нанес ей 19 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.
Еще ранее правоохранители задержали 51-летнего жителя города Турсунзаде по подозрению в убийстве.
Между ними возникла ссора. Подозреваемый ударил женщину ножом в живот и скрылся с места происшествия.
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