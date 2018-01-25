В Киеве суд продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в четверг рассмотрение уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Судебное заседание объявляется продолженным в том же составе судей", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

По словам прокурора по делу Руслана Кравченко, суд намерен в четверг допросить лидера объединения "Меджлис крымско-татарского народа" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефата Чубарова и работников государственной охраны, которые охраняли Януковича.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.