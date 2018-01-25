Автоколонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск гуманитарную помощь

МЧС России завершило формирование 73-й гуманитарной колонны для жителей Донецкой и Луганской областей

МЧС России завершило формирование 73-й гуманитарной колонны для жителей Донецкой и Луганской областей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Автоколонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе министерства.

"73-я гуманитарная колонна МЧС прибыла в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи", — сказал представитель ведомства.

Затем весь груз будут распределен по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения, отметили в МЧС.

Автомобили МЧС привезли в Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего в основном из детских продуктовых наборов. В ведомстве отметили, что все автомобили из гуманитарной колонны прошли таможенный досмотр на российско-украинской границе, проверке подвергалась каждая машина.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период 72 автоколонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 72 тысяч тонн гуманитарного груза.