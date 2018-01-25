МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Автоколонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе министерства.
Затем весь груз будут распределен по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения, отметили в МЧС.
Автомобили МЧС привезли в Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего в основном из детских продуктовых наборов. В ведомстве отметили, что все автомобили из гуманитарной колонны прошли таможенный досмотр на российско-украинской границе, проверке подвергалась каждая машина.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период 72 автоколонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 72 тысяч тонн гуманитарного груза.