СМИ сообщили о погибшем при взрыве емкости с кислотой на польском заводе

ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Ёмкость с кислотой взорвалась на заводе стекла в польском Ченстохове, сообщает радиостанция RMF FM.

"Погиб 30-летний сотрудник стекольного завода в Ченстохове. Он был обожжен кислотой, используемой на заводе для производственных процессов. Двое других работников находятся в больнице", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, взрыв произошел при перекачке кислоты из одной емкости в другую, сообщила пресс-секретарь ченстоховской полиции Марта Ладовская.

Двое пострадавших, 37 и 54 лет, находятся в больницах. Их состояние достаточно тяжелое.