На Украине более 30 населенных пунктов остались без электричества

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Более 30 населенных пунктов в двух областях Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения, постепенно оно возобновляется.

"Остаются обесточенными 34 населенных пункта в двух областях (Одесская — 31, Черкасская — три)", — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.